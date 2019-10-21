وفاة المجاهد مهبالي المدعو “سي اسماعيل”.. وتشييع جنازته اليوم على صلاة العصر

توفي اليوم الإثنين، المجاهد المعروف، الحاج محمد مهبالي، أحد مسؤولي الولاية التاريخية الرابعة، بمقر إقامته في الشلف.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة المجاهد الفقيد، اليوم، على صلاة العصر، بمقبرة الشلف.

ومعروف عن المجاهد محمد مهبالي، المدعو خلال الثورة “سي اسماعيل”، أنه كان ضابطا في جيش التحرير، وتقلد عدة مسؤوليات بالولاية التاريخية الرابعة.

ومن بين المسؤوليات التي تقلدها المجاهد الفقيد، منصب مسؤول الناحية الثالثة للمنطقة الثالثة للولاية الرابعة التاريخية.

وشارك المجاهد الراحل “سي اسماعيل مهبالي” في عدة معارك، خلدها التاريخ، أهمها معركة “سيدي لحسن” بمنطقة سيدي عابد بتيسمسيلت.

وكانت تلك المعركة إحدى أشرس المعارك والهجمات التي نفذها جيش التحرير على معاقل ومراكز جيش الاحتلال، حيث انتهت العملية بالقضاء على 37 عسكريا فرنسيا، منهم قائد المركز.