وفاة المجاهد والفنان محند أرزقي بوزيد

إنتقل إلى رحمة الله، المجاهد والفنان محند أرزقي بوزيد، اليوم السبت، عن عمر ناهز 84 سنة، حسبما علم من أقارب الفقيد لدى وكالة الأنباء.

وتوفي المجاهد، بالمستشفى العسكري لعين النعجة بالجزائر العاصمة، إثر وعكة صحية.

والفقيد من مواليد 1936 بقرية القلعة ببلدية فناية بولاية بجاية، انخرط مبكرا في النشاط السياسي الوطني، والتحق في ريعان شبابه بصفوف جيش التحرير الوطني.

واشتغل الراحل بعد الاستقلال في حقل الثقافة والفن، وكان وراء تأسيس واطلاق العديد من النوادي والجمعيات الثقافية التي نشطت فيها وجوه فنية معروفة بالجزائر العاصمة.