وفاة المجاهد والمؤرخ محمد حربي

توفي المجاهد والمؤرخ محمد حربيّ، أمس الخميس عن عمر ناهز 93 عاما.

وكان الراحل وهو من مواليد 1933، مناضلا في الحركة الوطنية وعضوا بفيديرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا. قبل التحاقه بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حيث شغل العديد من المناصب السياسية.

كما يعتبر الفقيد، الذي كان أيضا أستاذا جامعيا، من بين المؤرخين الذين عرفوا بكتاباتهم حول الحركة الوطنية و الثورة التحريرية.

من جهته، رئيس الجمهورية وجّه رسالة تعزية لعائلة المؤرخ المرحوم محمد حربي جاء فيها “تلقيت ببالغ الحزن وفاة المجاهد و المؤرخ المثقف محمد حربي، الذي برحيله تكون الجزائر قد فقدت رجلا فذا انخرط مبكراً في النضال السياسي ضد الاستعمار ، ثم بصفوف الثورة التحريرية مجاهدا و إطارا في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، قبل أن يتفرغ بعد الاستقلال للكتابة والبحث، فأثرى المكتبة العالمية بعدة مؤلفات قيمة حول تاريخ الحركة الوطنية و ثورة التحرير المظفرة.

و بهذه المناسبة الأليمة، أتقدم لعائلة الفقيد و للأسرة الثورية، بأصدق عبارات التعازي، داعيا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته و يلهم ذويه جميل الصبر و السلوان..

إنا لله و إنا إليه راجعون.”

