وفاة المجاهد والوزير الأسبق ساسي لعموري

توفي المجاهد والوزير الأسبق، ساسي لعموري، عن عمر ناهز ال83 عاما، حسب ما علم لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

والمرحوم من مواليد 1940 بولاية ميلة، حفظ القرآن الكريم، في سن جد مبكرة بمسقط رأسه.

ومع اندلاع الثورة التحريرية المظفرة، التحق بصفوف المنظمة المدنية لجيش التحرير الوطني بالولاية الثانية التاريخية إلى أن سجن من 1957 إلى 1962.

هذا وتقلد الفقيد منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف، سنة 1992 في حكومة سيد أحمد غزالي. ثم سنة 1994 في حكومة مقداد سيفي.

ويتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة المرحوم.

داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه جناته الرحبة ويرزق أهله وذويه صبرا جميلا.