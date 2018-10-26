وفاة المجاهد والوزير الأسبق عبد العزيز معاوي

إنتقل الى رحمة الله المجاهد و الوزير الاسبق، عبد العزيز معاوي، اليوم الجمعة عن عمر ناهز ال89 سنة.

وحسب وزارة المجاهدين، فإن المرحوم من مواليد 10 أفريل 1929 بالرباط المغربية، التحق على إثر اضراب الطلبة سنة 1956 برفاقه في الجهاد في صفوف جيش التحرير الوطني.

ليواصل الجهاد الى غاية نيل الاستقلال.

وقد تقلد عدة مناصب سامية في الدولة منها وزير السياحة خلال السبعينات، وسفير في عدة عواصم.

وأمام هذا المصاب الجلل توجه وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، بأصدق التعازي إلى أسرة الفقيد ورفاقه في الجهاد.

للإشارة فأن جثمان الفقيد سيوارى الثرى، غدا السبت بعد صلاة الظهر بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة.