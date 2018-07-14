وفاة المجاهد وعميد الفن التشكيلي عبد القادر هوامل

توفي المجاهد و عميد الفن التشكيلي المعاصر في الجزائر المرحوم ‘عبد القادر هوامل’.

وبهذا تفقد الجزائر اليوم والأسرة الثقافية والفنية، المبدع هوامل ابن مدينة نقاوس.

وهو شخصية فنية موهوبة ومميزة، ومجاهد بدأ الكفاح في سن مبكرة في صفوف جبهة التحرير الوطني ضد الاستعمار الفرنسي.

مؤمنا بقضية الجزائر وشرعيتها

بدأ المرحوم الرسم في الجزائر، حيث كان من الرعيل الأول للفنانين التشكيليين المعاصرين أمثال بشير يلس.

وكذا شكري مسلي و محمد راسم وهم الذين أثروا في المدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر.

أقام معرضه الفني الأول في تونس ثم غادر إلى ايطاليا حيث أقام فيها إلى أن وافته المنية.

لعب المرحوم دورا هاما في الارتقاء بالفن التشكيلي في بلادنا وفي العالم العربي والأوروبي.

حيث أقام عديد المعارض في الرباط، طورنطو الكندية، تونس وغيرها.

كما تحصل المرحوم على جوائز دولية كالجائزة الأولى سان فيتو رومانو، والميدالية البرونزية بعد مشاركته في بينال القاهرة.

وتم تكريمه من قبل رئيس الجمهورية سنة 1972

ترك الفنان الراحل أعمال فنية خالدة تثري اليوم المجموعة المتحفية الوطنية فله كل التقدير والإعجاب لفنه الراقي.

وعلى اثر هذا المصاب الجلل، تقدم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي إلى كافة أفراد أسرة الفقيد.

وإلى الأسرة الفنية والثقافية بأخلص التعازي والمواساة الأخوية الصادقة.

راجيا من المولى عزّ وجل أن يتغمّد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان