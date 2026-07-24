وفاة المخرج السينمائي القدير الأمين مرباح

إنتقل إلى رحمة الله، المخرج السينمائي محمد الأمين مرباح، بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما أعلن عنه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “تلقى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، نبأ وفاة المخرج السينمائي القدير محمد اليامين مرباح، عضو الديوان، وأحد أبرز رواد السينما الجزائرية الذين أسهموا في إثراء المشهد السينمائي الوطني بأعمال استثنائية امتدت على مدى عقود”.

وتقدم المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، سمير ثَعَالبي، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد. وإلى الأسرة السينمائية والفنية الجزائرية. سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء.