وفاة المدرب السويدي إريكسون بعد صراع مع السرطان

توفي اليوم الاثنين، مدرب منتخب إنجلترا السابق زفن غوران إريكسون، عن عمر يناهز 76 عاما، بعد صراع مع السرطان.

وأعلن التقني السويدي، الذي أشرف على منتخب انجلترا لـ 5 سنوات كاملة، شهر جانفي الماضي، عن إصابته بمرض سرطان البنكرياس.

كما سبق لإيركسون أيضا أن درب أندية بنفيكا البرتغالي، وروما وفيرونتينا وسمبدوريا الإيطاليين، إلى جانب مانشستر سيتي وليستر سيتي الانجليزيين.

وقالت عائلة المدرب السويدي في بيان لها اليوم الاثنين: “توفي زفن غوران إريكسون، بعد مرض طويل، توفي زفن في الصباح بمنزله محاطا بعائلته”.

RIP Sven. Sven-Goran Eriksson has passed away. He was 76. Such sad news. Lovely, fascinating man, and a very good manager. My thoughts with his family and friends. Bo Gustavsson, an agent in Sweden who worked with Sven, has issued the following sad press release… pic.twitter.com/JFOGdjgGLO

— Henry Winter (@henrywinter) August 26, 2024