وفاة المدرب والعداء السابق محمد لواحلة

توفي اليوم السبت، المدرب والعداء السابق، محمد لواحلة، حسبما أعلنته اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وتقدم رئيس اللجنة الأولمبية، عبد الرحمن حماد، باسمه وباسم كل أعضاء الهيئة الأولمبية، بتعازيه إلى عائلة فقيد الرياضة الجزائرية.

ويعد محمد لواحلة، ابن مدينة سيدي بلعباس، أول عداء جزائري. بعد الاستقلال، توّج بأول بطولة جزائرية في سباق 400 متر، وذلك سنة 1963.

كما شغل منصب أستاذ في التعليم. ويعد أيضا مدربا في ألعاب القوى الجزائرية، وأشرف على تدريب عدائي مولودية الجزائر والمنتخب الوطني.

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