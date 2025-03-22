وفاة المدرب واللاعب الدولي السابق جمال مناد

تُوفي اليوم السبت، المدرب واللاعب الدولي السابق، جمال مناد، عن عمر يناهز الـ 65 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

وبعدما نفى في الساعات القليلة الماضية، إشاعة وفاته. أكد شقيقه سليم مناد، اليوم السبت، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” وفاة جمال مناد.

وتألق جمال مناد، كلاعب مع العديد من الأندية الجزائرية، بداية من شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل، الذي حمل ألوانه في مناسبتين مختلفتين، واتحاد العاصمة، إلى جانب تجربتين احترافيتين في فرنسا والبرتغال.

كما ترك الراحل بصمة مع المنتخب الوطني الجزائري، وهو الذي حمل ألوانه في الفترة ما بين 1980 و1995. وساهم بشكل كبير في التتويج بكأس أمم إفريقيا 90. لأول مرة في تاريخ الجزائر، بعدما أنهى الدورة في صدارة الهدافين بـ 4 أهداف.

بينما بدأ مناد، مسيرته التدريبية، موسم 1995-1996، كمدرب مساعد في شبيبة القبائل. وبعد مسيرة حافلة كمدرب مع العديد من الأندية، على غرار اتحاد العاصمة ومولودية الجزائر، واتحاد الحراش والوحدة السعودي. شاءت الصدف أن تكون آخر محطة مهنية له، من أين بدأ، حيث شغل الفقيد منصب مدير رياضي لشبيبة القبائل، سنة 2023.