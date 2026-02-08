وفاة المدير السابق للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”

توفي اليوم الأحد، المدير العام المكلّف بتسيير شؤون ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف سابقًا، قادة ياسين.

وتقدمت الصفحة الرسمي لديوان المركب الأولمبي “محمد بوضياف” على “فيسبوك” بتعازيها إلى أسرة الفقيد.

وجاء في التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

“يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضيةً مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي”

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوبٍ مؤمنةٍ بقضاء الله وقدره، تلقّينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله قادة ياسين، المدير العام المكلّف بتسيير شؤون ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف سابقًا.

وإثر هذا المصاب الجلل، يتقدّم السيد محمد خلاف، المدير العام لديوان المركب الأولمبي. أصالةً عن نفسه ونيابةً عن جميع عمّال وإطارات المركب، بأحرّ وأصدق عبارات التعزية والمواساة إلى عائلة قادة. راجين من المولى عزّ وجلّ أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته. وأن يُسكنه فسيح جنّاته، وأن يُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون