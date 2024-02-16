وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن

توفي المعارض الروسي أليكسي نافالني البالغ من العمر 47 عامًا، المحكوم عليه بالسجن لمدة 19 عامًا بتهمة “التطرف”، في السجن. حسبما أعلنت خدمات السجون في روسيا اليوم الجمعة.

وبحسب ما ورد توفي في سجن القطب الشمالي حيث كان يقضي حكماً بالسجن لمدة 19 عاماً.

وقالت FSIN في منطقة يامال القطبية الشمالية في بيان: “في 16 فبراير 2024، في مركز السجون رقم 3، شعر السجين نافالني أ. أ. بتوعك بعد المشي”.

وجاء في البيان الصحفي المقتضب: “تم إجراء جميع إجراءات الإنعاش اللازمة لكنها لم تعط نتيجة إيجابية. لاحظ أطباء الطوارئ وفاة المريض، ويجري العمل على تحديد أسباب الوفاة”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد “أُبلغ” بوفاة الرجل.

وتم القبض على نافالي في جانفي 2021 بعد عودته من روسيا من فترة نقاهة في ألمانيا بسبب حالة تسمم.

واختفى في بداية ديسمبر/كانون الأول من السجن الجزائي في منطقة فلاديمير، على بعد 250 كيلومتراً شرق موسكو.

وكان قد عانى من سلسلة مشاكل صحية مرتبطة بالإضراب عن الطعام. والتسمم الذي تعرض له عام 2020 والذي نجا منه بأعجوبة.