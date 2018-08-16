 وفاة المغنية الأمريكية آريثا فرانكلين

توفيت اليوم الخميس المغنية العالميةآريثا فرانكلين عن عمر ناهز76 سنة بعد صراع مع مرض سرطان البنكرياس .

ووصفت فرانكلين بأهم صوت أمريكي في آخر إستطلاع أجرته مجلة رولينغ ستون،ومن اشهر أغانيها”ريسبكت”و”أي سي ليتل براير”.

وقد بيع لها حوالي75 مليون تسجيل خلال مشوارها الفني على مدار سنوات.

كان آخر ألبوم للمغينة الأمريكية الراحلة،”ايه براند نيو مي “وهو الألبوم الذي صدر لها في نوفمبر العام 2017.

وعرفت صحة المغنية منذ العام 2010 تدهورا عندما أصيبت بورم خبث،وعادت للغناء قبل أن تعلن إعتزالها الغناء عام2017.