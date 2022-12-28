وفاة المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا

توفيت المغنية البرتغالية ليندا دي سوزا، عن عمر يناهز 74 عامًا، حسب ما أعلنه وكيلها لوكالة فرانس برس اليوم الأربعاء.

وكتب فابيان ليكويوفر في بيان صحفي: “بكل حزن وأسى نبلغكم أنا وابنها جواو لانكا. بوفاة ليندا دي سوزا هذا الصباح في الساعة 10:10 صباحًا”.

وتوفيت المغنية في مستشفى Gisors في Eure ، “حيث تم نقلها في وقت مبكر جدًا من هذا الصباح. بسبب فشل الجهاز التنفسي وإصابتها بالوباء”، كما يوضح البيان الصحفي.

ولدت دي سوزا عام 1948 في البرتغال، وانتقلت للعيش في فرنسا سنة 1969. وعملت هناك في مجال الغناء والتمثيل حيث حظيت موسيقاها بشعبية كبيرة في ثمانينيات القرن الماضي. وقدمت أغاني شعبية وفلكلورية باللغتين البرتغالية والفرنسية.

وحققت روايتها “الحقيبة الكرتونية” التي وصفت فيها حياتها وطريقها الصعب لعالم الغناء نجاحا كبيرا. وبيعت منها نحو مليوني نسخة، كما كانت لها العديد من الأعمال الفنية الأخرى التي لاقت نجاحا كبيرا أيضا.

وفي فبراير 2022 كانت دي سوزا ضيفة الشرف في الاحتفالية التي أجريت في قصر الإليزيه. والتي خصصت للاحتفال “بعام الثقافات المتبادلة” بين البرتغال وفرنسا.