وفاة المغني الإيطالي توتو كوتوجنو صاحب رائعة “L’ITALIANO”

توفي المغني الإيطالي توتو كوتوجنو، الشهير بأغنيته L’Italiano عام 1983، أمس الثلاثاء عن عمر يناهز 80 عاما. في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حسبما أعلن مدير أعماله دانيلو مانكوسو لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وقال دانيلو مانكوسو: “بعد معاناة طويلة مع المرض، ساءت حالة المغنية في الأشهر الأخيرة”.

ولد سلفاتوري كوتوجنو في 7 جويلية 1943، كما قام بتأليف العديد من الأغاني الناجحة لنجوم فرنسيين.

كما كتب لميريل ماتيو، وجوني هاليداي، وهيرفي فيلارد، وجيرارد لينورمان وخاصة ميشيل ساردو.

شارك Toto Cutugno أيضًا 15 مرة في مهرجان سانريمو للأغنية، وهو مؤسسة حقيقية في شبه الجزيرة. ويتابعها ملايين المشاهدين كل عام. خلال حياته المهنية، باع حوالي 95 مليون سجل في جميع أنحاء العالم.