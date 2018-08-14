وفاة المفكر المصري سمير أمين عن عمر ناهز 87 عاما

توفي المفكر المصري سمير أمين،الأحد الماضي في العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 87 سنة.

تاركا وراءه عدّة مخلّفات ضخمة.

ولد المفكّر في 3 سبتمبر 1931 من أب مصري وأم فرنسية،وقضى طفولته في بور سعيد.

نال شهادة الثانوية عام 1947 من إحدى المدارس الفرنمسية،قبل أن يغادر إلى باريس ليدرس فيها من 1947 إلى 1957.

تحصل الراحل عام 1952 على دبلوم في العلوم السياسية ،ثمّ شهادة التخرج في الإحصاء علم 1956.

ثمّ الإقتصاد 1957 وعاد إى مصر حاملا شهادة الدكتوراه في الإقتصاد من جامعة السربون.

كما شغل مستشارا اقتصاديا في دول إفريقية كمالي ومدغشقر، وطوال فترة السبعينيات تولى إدارة معهد

الأمم المتحدة للتخطيط الإقتصادي بالعاصمة السنغالية دكار.

في هذا الصدد، قال ميهوبي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” برحيل المفكّر وصاحب الرؤية الإقتصادية الأكثر إثارة للجدل باعتماده فكرة المركز والأطراف.

الدكتور سمير أمين، يفقد العالم واحدا من العقول الأكثر قدرة على تفكيك المتغيرات السياسية والاقتصادية والأيديولوجية في العالم.

حاضر عديد المرات في الجزائر وكان قريبا من نخبها الثقافية”.