وفاة الممثلة الجزائرية التي لعبت دور حسيبة بن بوعلي

توفيت الممثلة الجزائرية التي لعبت دور الشهيدة البطلة “حسيبة بن بوعلي”، في فيلم “معركة الجزائر”، فوزية مناصري، أمس الثلاثاء.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، أعلنت عائلة الفنانة الجزائرية، وفاتها، عن عمر ناهز الـ79 عاما، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأدت الفقيدة، دور الشهيدة “حسيبة بن بوعلي”، بإمتياز، عندما كانت تبلغ من العمر 25 سنة، لتترك بصمة في الساحة الفنية الجزائرية.

وستشيع جنازة الفنانة الجزائرية الراحلة، اليوم الأربعاء، بمقبرة العالية، في باب الزوار، بالعاصمة، حسب ذات المصدر.