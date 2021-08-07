وفاة الممثلة المصرية القديرة دلال عبد العزيز

أعلن الممثل المصري حسن الرداد، عن وفاة الممثلة القديرة دلال عبد العزيز، اليوم السبت، عن عمر ناهز الـ61 سنة.

وكتب الرداد على حسابه بفايسبوك: “والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمي الغالية الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك و يرحمك ويجمعنا مع بعض فى الاخرة”.

وأضاف الرداد: “عايز أقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة”.

فيما كتب رامي رضوان، زوج دنيا سمير غانم، وصهر الفنانة الراحلة: “أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة، إنا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما”.

ودخلت الفنانة دلال عبد العزيز المستشفى منذ أواخر شهر أفريل الماضي، وكانت تعاني من تليف في الرئة إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما عانت من مضاعفات ما بعد كورونا، وكانت حالتها نادرة.

وكان الفنان الراحل، سمير غانم، زوج النجمة دلال عبد العزيز، قد توفي متأثرا بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا، عن عمر ناهز 84 عاما، في شهر ماي الماضي.