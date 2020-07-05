وفاة الممثلة المصرية رجاء الجداوي بعد 43 يوما من العزل

توفيت، في الساعات القليلة الماضية، الممثلة المصرية القديمة رجاء الجداوي عن عمر ناهز 82 سنة.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكانت رجاء قد دخلت العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بوباء كورونا.

وتعتبر الفنانة الجداوي من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا.

وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.