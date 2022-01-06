وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف

توفيت صباح اليوم الخميس، الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان. حيث كانت تعانى منه على مدار الفترة الماضية،ثم أصيبت بالتهاب رئوى حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، حتى فارقت الحياة.

كما نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة القديرة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة. وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.

في حين كانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية. حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

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كما كان آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف من خلال مسلسل “الحرير المخملي”، والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية. من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى ووفيق وولاء الشريف وأحمد وفيق والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانان سامي مغاوري وطارق صبري.

وفكرة العمل مأخوذ عن رواية تحمل التسمية ذاتها “الحرير المخملي” لأميمة عز الدين، وقام بإخراجه أحمد حسن.

والفنانة الراحلة، هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف. كما كونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث “منى ومنال وميرفت” فرقة “الفور إم” في نهاية سبعينيات القرن الماضي. وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.

والفنانة من مواليد القاهرة عام 1956، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما شاركت في أكثر من 35 عملا تلفزيونيا، ولها ما يربو على 21 فلما سينمائيا، وعدد من السهرات والبرامج التلفزيونية.