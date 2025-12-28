وفاة الممثلة والمغنية بريجيت باردو

توفيت الممثلة الفرنسية الأسطورية بريجيت باردو. أيقونة السينما الفرنسية في الستينات والناشطة في مجال الرفق بالحيوان. عن 91 عاما، على ما أعلنت المؤسسة التي تحمل اسمها اليوم الأحد.

وجاء في بيان “تعلن مؤسسة بريجيت باردو ببالغ الحزن والأسى وفاة مؤسستها ورئيستها بريجيت باردو، الممثلة والمغنية العالمية الشهيرة. التي اختارت التخلي عن مسيرتها الفنية المرموقة لتكريس حياتها وجهودها لرعاية الحيوان ودعم مؤسستها”.

ولم يحدد البيان يوم أو مكان وفاة النجمة الشهيرة التي اعتزلت التمثيل قبل أكثر من خمسين عامًا.

ونادرًا ما شوهدت بريجيت باردو في الأماكن العامة خلال الأشهر الأخيرة، لكنها نُقلت إلى المستشفى في أكتوبر الماضي ، وفي الشهر التالي أصدرت بيانًا تنفي فيه شائعات وفاتها.

وقد سطع نجم باردو عالميا بعد ظهورها في فيلم “Et Dieu… créa la femme” سنة 1956، قبل أن تعتزل التمثيل في أوائل السبعينيات بعد مسيرة حافلة بالنجاحات شاركت خلالها في نحو خمسين فيلما.