وفاة الممثل الألماني كريستيان أوليفر مع ابنتيه في حادث تحطم طائرة

توفي الممثل الألماني كريستيان أوليفر، المعروف بأدواره في فيلمي “Speed ​​Racer” و”Saved by the Bell”. مع ابنتيه في حادث تحطم طائرة خاصة في منطقة البحر الكاريبي.

وأوضحت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الآلة الصغيرة تحطمت، الخميس، في المحيط “بعد لحظات قليلة من إقلاعها”. بالقرب من جزيرة ليتل نيفيس، في أرخبيل سانت فنسنت وجزر غرينادين.

وقالت الشرطة إن أفراد خفر السواحل “انتشلوا جثثهم من الطائرة. ثم أعلن عنها الطبيب الشرعي”. ويجري تشريح الجثة وفتح تحقيق.

وكانت الطائرة قد غادرت جزيرة بيكيا منتصف النهار وكان من المفترض أن تتجه إلى جزيرة سانت لوسيا، بحسب الشرطة.

وكان كريستيان أوليفر يبلغ من العمر 51 عامًا، وأخرج العديد من الأفلام والمسلسلات في ألمانيا وهوليوود.

ولعب أبرزها في المسلسل الألماني “Cobra Alert”، وكان له أدوار داعمة في إنتاجات أمريكية كبيرة مثل “Speed ​​​​Racer”. و”Indiana Jones and the Clock of Destiny”.