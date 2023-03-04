وفاة الممثل الأمريكي توم سايزمور

توفي الممثل الأميركي توم سايزمور المعروف بدوره في فيلم “إنقاذ الجندي رايان” أو”سايفينغ برايفت رايان”، عن عمر ناهز 61 عاما.

وجاء في بيان لمدير أعمال الفنان، تشارلز لاغو: “أعلن ببالغ الحزن والأسى. وفاة الممثل توماس إدورد سايزمور المعروف باسم توم سايزمور بسلام. في مستشفى سانت جوزف في بوربانك بكاليفورنيا”.

وكان الممثل يعاني تمدداً في الأوعية الدموية داخل المخّ منذ فيفري، ونُزعت أجهزة الإنعاش عنه الجمعة. وقبل بضعة أيام، خلص الأطباء إلى أنّ أي تدخل طبي لم يعد نافعاً في وضعه.

وتولى الممثل العديد من الأدوار المهمة خلال مسيرته الفنية، ومن بينها جندي أميركي خلال الحرب العالمية الثانية. وذلك في فيلم “سايفينغ برايفت رايان” الذي أنتج عام 1998، للمخرج ستيفن سبيلبرغ. ورُشّح هذا العمل لنيل جائزة أوسكار أفضل فيلم.

وعاش سايزمور حياة مضطربة، إذ كان مدمناً على المخدرات وسُجن عدة مرات عدة.