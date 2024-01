وفاة الممثل الأمريكي هاري جونسون

توفي الممثل الأمريكي هاري جونسون، الذي ظهر بشكل خاص في المسلسل الأول Battlestar Galactica في السبعينيات. بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت مجلة Deadline المتخصصة.

ولد هاري جونسون في عام 1942، وبدأ مسيرته المهنية بالظهور في عشرات المسلسلات التي أنتجها استوديو Universal:. ولكن أيضًا العناوين الرئيسية في السبعينيات والثمانينيات مثل Quincy وHulk.

كما لعب هاري جونسون دور البطولة في The A-Team وMadam Serviced Dynasty . قبل ظهوره في التسعينيات في Melrose Place وRoswell وDays of Our Lives وBuffy the Vampire Slayer.

كان هاري جونسون أيضًا ممثلًا صوتيًا. وقد سمع صوته في العديد. من ألعاب الفيديو في سلسلة Need for Speed ​​ولأكثر من عقدين من الزمن في سلسلة المباحث New York.

واشتهر هاري جونسون في الولايات المتحدة لأنه كان النجم في التسعينيات لسلسلة إعلانات هاري ولويز. التي تم تصورها على أنها معارضة للخطة الصحية التي اقترحها الرئيس بيل كلينتون.