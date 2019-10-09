وفاة الممثل الإذاعي محمد جغافلية بعد مرض عضال

توفي منذ قليل الممثل الإذاعي محمد جغافلية عن عمر ناهز الـ60 سنة بعد معاناته من مرض عضال منذ اكثر من سنتين.

و يعرف جغافلية بأعماله الكثيرة في الإذاعة الوطنية حيث شارك في الكثير من المسرحيات الإذاعية مع عدد من نجون الفن في المسرح الإذاعي من بينهم فريدة كريم،نوال زعتر،مراد زيروني، و آخرون .

كما عمل جغافلية في الإذاعة الوطنية كمنشط لسنوات طويلة قبل ان يصاب بمرض ابتعد بسببه عن العمل حتى توفي اليوم الأربعاء.

وستشيع جنازة المرحوم، ظهر غد الخميس، بمقر سكناه، ببراقي.

رحم الله الفنان و الإذاعي الجزائري و الهم ذويه الصبر و السلوان، انا لله و انا اليه راجعون.