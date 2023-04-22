وفاة الممثل السوري محمد قنوع

توفي الممثل السوري محمد قنون في ثاني يوم من عيد الفطر عن عمر ناهز 49 سنة إثر إحتساء في عضلة القلب.

ونزل خبر وفاة الممثل قنوع كالصعقة في الوسط الفني وبين معجبيه و هو من مواليد دمشق 26 سبتمبر 1973. ابن عائلة قنوع الفنية الشهيرة بدمشق.

إشتغل لسنوات على المسرح الكوميدي “دبابيس” تحت اسم “الأخوين قنوع”، وهو ابن للفنان والمخرج الإذاعي “مروان قنوع”.

كما كانت بداياته الفنية الفنان السوري ياسر العظمة في العام 1995، ومنذ ذلك التاريخ شارك محمد في الأجزاء المتعاقبة من السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا” كما عمل في مجال الإعلان التجاري لفترة.

وشارك في مسلسلات عديدة أهمها “باب الحارة”، “مرايا”، “طاحون الشر”، “قمر شام” وغيرهم من الأعمال.

وكان آخر عمل له مسلسل شومان الذي مر خلال شهر رمضان “العربجي” أين لعب دور “شومان” في المسلسل قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي.

ونشر الراحل صورة شخصية شومان وعلق قائلا: “وداعا شومان” على قد ما كرهنا شومان على قد ما ضحكنا.. والأهم خلانا نعرف معدن الفنان محمد قنوع الحقيقي”.