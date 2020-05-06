وفاة الممثل السوري هلال خوري إثر تعرضه لأزمة قلبية

إنتقل إلى رحمة الله، الممثل السوري، هلال خوري، بعد تعرضه لأزمة قلبية، عن عمر يناهز 58 عاماً.

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين في بيان عبر صفحتها على موقع “فايسبوك”، إن الممثل هلال خوري توفي أمس الاثنين.

ويُعتبر الراحل، من أبرز ممثلي سوريا لأنه من أوائل الخرّيجين من المعهد العالي للفنون المسرحيّة في دمشق قسم التمثيل عام 1984.

وشارك هلال خوري في العديد من الأعمال المسرحيّة والتلفزيونيّة من أهمّها: قمر بني هاشم، ونهاية رجل شجاع، والولادة من الخاصرة، وخاتون.

وكانت آخر أعمال الفنان الراحل، مشاركته في مسلسل “دقيقة صمت”، عام 2019.