وفاة الممثل السينمائي الفرنسي آلان ديلون

توفي الممثل السينمائي الفرنسي، آلان ديلون، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 88 سنة.

وجاء في بيان نقلته وكالة فرانس برس أن النجم: “توفي بسلام في منزله في دوشي، محاطا بأبنائه الثلاثة وعائلته”.

وللإشارة، تدهورت حالة ديلون الصحية في السنوات الماضية. ويعد آلان ديلون واحدا من أبرز نجوم العصر الذهبي للسينما، هو معروف بشخصيته القوية على الشاشة في أفلام حققت نجاحا من بينها “ساموراي” و”بورسالينو”.

كما لعب أسطورة السينما الفرنسية دور البطولة في أفلام ناجحة في ستينيات القرن الماضي من بينها “روكو وأخوته” و “الفهد”، حيث جذب قلوب المعجبين في جميع أدواره المختلفة، من قاتل إلى محتال يتمتع بشخصية جذابة.