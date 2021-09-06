وفاة الممثل السينمائي والمسرحي القدير حاج إسماعيل محمد الصغير في أمريكا

انتقل الى رحمة الله صباح اليوم الاثنين الممثل السينمائي والمسرحي القدير حاج إسماعيل محمد الصغير بالولايات المتحدة الأمريكية. عن عمر ناهز 89 عاما بعد رحلة فنية ثرية.

وحسبما أفاد به رئيس الجمعية الفنية السينمائية “أضواء”، رابية عمر. فإن فقيد المسرح والفن الجزائري توفي في الولايات المتحدة الأمريكية. خلال تواجده في زيارة لعائلته المقيمة هناك حيث لم يتمكن من العودة إلى أرض الوطن.

ويعتبر الفنان المخضرم حاج إسماعيل من بين الفنانين الأوائل الذين أقاموا الأسس الأولى للفن الرابع بالجزائر. وهو من مواليد 1932 بقسنطينة.

و انت بداياته مع هواة فرقة “ألف ليلة وليلة” المسرحية، من أمثال العموشي و الشريف شعيب.

وقدم الفقيد مع توفيق خزندار مسرحية بعنوان ” الطيور المفترسة ” في الخمسينات. وتم تعيينه سنة 1972 مديرا لمسرح قسنطينة لمدة 06 أشهر. وبعد استقالته قدم حصصا إذاعية وشارك في أفلام جزائرية وعدة نشاطات ثقافية وفنية عديدة.

و في سنة 1978 عاد إلى قسنطينة و عين مرة أخرى كمدير لمسرحها حيث بقي 16 سنة. وخلال هذه الفترة شارك في مسرحية “الرفض” قام بإخراجها في سنة 1982. بالإضافة إلى مسرحية “لصخرة”سنة 1983 ومسرحيات أخرى.

وشارك الفنان القدير حاج إسماعيل محمد الصغير في عدة افلام على غرار “معركة الجزائر” للمخرج الايطالي جيليو بونتيكورفو. و”ريح الأوراس”و”وقائع سنوات ” و”الصورة الأخيرة” للمخرج محمد لخضر حامينة. و”دورية نحو الشرق” للراحل عمار العسكري. و”مغامرات بطل”لمرزاق علواش. و”الانتحار” لمصطفى بديع و”صرخة حجر”لبوقرموح و”أطفال نوفمبر” لموسى حداد.

كما أبدع من خلال مسرحيات “الحياة مجرّد منام” للمخرج بيدرو كالديرون دي لا باركا. “ورود حمراء لي” التي اقتبسها علال محب من نص لشين أو كازي. و”إيفان إيفانوفيتش”لناظيم حكمت و أخرجها مصطفى كاتب. “بندقيات الأم كرار”لبرتولت بريخت و غيرها من الأعمال الفنية.