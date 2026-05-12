وفاة الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة

توفي الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبو زهرة، أمس الإثنين، عن عمر ناهز 92 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة.

وأعلن نجله أحمد أبو زهرة خبر الوفاة عبر حسابه على موقع “فيسبوك”. بكلمات مؤثرة استعاد فيها القيم والمبادئ التي تعلمها من والده.

وقال أحمد أبو زهرة، أن والده علّمه أن: “الدين معاملة وليس مظاهر فقط”. وأن قول الحق يحتاج إلى شجاعة مهما كانت العواقب. مشيرا إلى أن الفنان الراحل عاش مدافعا عن القيم الإنسانية في أعماله ومواقفه.

ويُعد عبد الرحمن أبو زهرة المولود في 8 مارس 1934، واحدا من أبرز نجوم الدراما والسينما والمسرح في مصر، والعالم العربي.

وقدم الراحل عشرات الأعمال الفنية التي تركت بصمة كبيرة لدى الجمهور. وتميز بأدائه المتفرد وقدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والمتنوعة على مدار مسيرته الطويلة.

كما اشتهر بأدواره الكوميدية والدرامية المتنوعة، وكان له حضور قوي على المسرح لسنوات طويلة.

