وفاة الممثل المصري عزت أبو عوف بعد صراع مع المرض

توفي صبيحة اليوم الإثنين، الممثل المصري الكبير عزت أبو عوف عن عمر ناهز 71 عاما بعد صراع مع المرض.

وحسب مواقع إعلامية، فإن الممثل كان متواجد بأحد مستشفيات القاهرة،أين مكث بها أكثر من شهر بسبب مشاكل في الكبد والقلب .

وأضاف نفس المصدر،أن جثمان الفقيد سيشيع ظهر اليوم من مسجد نفيسة،بعد صلاة الظهر وهذا في تصريح لشقيقته مها أبو عوف.

للإشارة، كان عزت أبو عوف ينتظر استكمال فيلم “كل سنة وأنت طيب” مع النجم تامر حسني.

ومسلسل “بالحب هنعدي” مع الفنانة سميرة أحمد.

للتذكير، شارك الفنان الراحل في أكثر من 100 عمل فني سواء في السينما، الدراما والمسرح، أين خلف بصمة كبيرة من خلال هذه الأعمال.