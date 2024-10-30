وفاة الممثل المصري مصطفى فهمي

توفي اليوم الأربعاء، الممثل المصري مصطفى فهمي عن عمر ناهز 82 عاما، بعد تدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية نتيجة العملية الجراحية الدقيقة بالمخ. التي أجراها في أوت الماضي.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة مصطفى فهمي، كما كتب السيناريست عمرو محمود ياسين تدوينة عبر حسابه على فيسبوك جاء فيها “ببالغ الحزن والأسى. ودّعنا اليوم إثنين من رموز الفن المصري الذين أثروا حياتنا بأعمالهم وإبداعاتهم. الفنان الكبير حسن يوسف والفنان الكبير مصطفى فهمي. لقد كانوا مثالاً للعطاء الفني على مدى عقود طويلة، نعزي أنفسنا وكل محبيهم وعائلاتهم. داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الراحل قد أجرى عملية جراحية دقيقة في المخ، بأحد المستشفيات في شهر أوت الماضي، وتمت إزالة ورم نتج عن تعرضة لجلطة فى المخ. ثم شهدت حالته استقرارا رغم أنه كان يعاني من صعوبة في الحركة، إلى أن فارق الحياة اليوم.

وقد ولد الفنان مصطفى فهمي، في أوت 1942. وتحصّل على بكالوريوس من معهد السينما قسم تصوير. وقدم خلال مسرته الفنية الكثير من الأعمال السينمائية والدرامية. كما كانت بداية عمله الفني مساعدا للتصوير في فيلم “أميرة حبي أنا” والذي تم إنتاجه عام 1974.

أما آخر أعماله، فكانت مشاركته في بطولة فيلم “السرب” الذي عرض مؤخرا بقاعات السينما، وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات، وهو من بطولة كل من أحمد السقا. دياب، شريف منير، عمرو عبد الجليل، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال.