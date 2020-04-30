وفاة الممثل الهندي الأشهر في بوليود “ريشي كابور”

توفي الممثل الهندي الشهير والمخضرم ريشي كابور، سليل عائلة كابور الأكثر شهرة في بوليوود، عن عمر ناهز 67 عاما.

وتوفي كابور، بعد معاناة مع سرطان الدم، وكان قد نُقل إلى مستشفى في مومباي الأربعاء، وتوفي الخميس، حسب بيان نشرته عائلته.

وينحدر ريشي كابور من عائلة فنية، حيث كان والده، راج كابور، وجده بريثفيراج كابور من أقطاب بوليوود.

وشارك كابور، في أكثر من 90 فيلما، وحصل على جائزة الفيلم الوطني لدوره الأول كطفل في فيلم “ميرا نام جوكر” عام 1970.

ويعتبر ابن الراحل، رانبير كابور، من أشهر نجوم بوليوود الشباب حاليا.