وفاة الممثل حمدان بومعد

توفي، في الساعات القليلة الماضية، الفنان المسرحي والكوميدي حمدان بومعد، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعتبر الفنان والممثل حمدان بومعد ابن مدينة مليانة بولاية عين الدفلى . وهو من عشاق المسرح باعتباره تربى في حبه وترعرع في كنفه .

كما عرف بشغله في المجال الفني بعروض مسرحية وأفلام ومسلسلات عدة أبرزها : مسلسل ” قلوب في صراع “، ” البذرة ” ، ” براءة للبيع ” ، ” معاناة امراة ” ، ” الإمتحان الصعب “، ” اللاعب “، فيلم “مال وطني”، مسرحية ” الملك يموت “، مسرحية ” بيت النار ” … والقائمة طويلة .

