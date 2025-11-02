وفاة الممثل حمدان بومعد
بقلم أسماء.ع
توفي، في الساعات القليلة الماضية، الفنان المسرحي والكوميدي حمدان بومعد، بعد صراع طويل مع المرض.
ويعتبر الفنان والممثل حمدان بومعد ابن مدينة مليانة بولاية عين الدفلى . وهو من عشاق المسرح باعتباره تربى في حبه وترعرع في كنفه .
كما عرف بشغله في المجال الفني بعروض مسرحية وأفلام ومسلسلات عدة أبرزها : مسلسل ” قلوب في صراع “، ” البذرة ” ، ” براءة للبيع ” ، ” معاناة امراة ” ، ” الإمتحان الصعب “، ” اللاعب “، فيلم “مال وطني”، مسرحية ” الملك يموت “، مسرحية ” بيت النار ” … والقائمة طويلة .
