وفاة الممثل فيصل راوي
انتقل مساء اليوم السبت إلى رحمة الله الممثل “فيصل راوي”، حسبما أفد به مقربون من عائلة المرحوم القاطن بالمحمدية بالعاصمة.
الفنان فيصل راوي شارك في عدة أعمال فنية وفكاهية.
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