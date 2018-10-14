وفاة الممثل فيصل راوي

فن وثقافة
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وفاة الممثل فيصل راوي
بقلم النهار أونلاين

انتقل مساء اليوم السبت إلى رحمة الله الممثل “فيصل راوي”، حسبما أفد به مقربون من عائلة المرحوم القاطن بالمحمدية بالعاصمة.

الفنان فيصل راوي شارك في عدة أعمال فنية وفكاهية.


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