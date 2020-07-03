وفاة الممثل محمود جمعة عن عمر ناهز 71 سنة

فن وثقافة
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وفاة الممثل محمود جمعة عن عمر ناهز 71 سنة
بقلم معين تيت

توفي الممثل المصري، محمود جمعة، اليوم الجمعة، في مستشفى “بنها” الجامعي عن عمر ناهز الـ 71 سنة، حسب ما أكده نقيب الممثلين، أشرف زكي.

وأصيب الراحل بوعكة صحية شديدة دخل على إثرها إلى العناية المركزة، ليعيش آخر أيامه في شبه غيبوبة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وقد برزت موهبة الفقيد محمود جمعة التمثيلية بعد تجاوزه الستين، حيث دخل عالم التمثيل في سن الخمسين، وسطع نجمه في عدة مسلسلات، منها “زلزال”، “قابيل”، “البحر” وفيلم “الفيل الأزرق 2”.

وكان الفقيد قبلها شاعرا ثم مسرحيا وله صوت شجي وأداء كبير، حيث كان دور “الشيخ صالح” في مسلسل “كلبش” الأفضل له على الإطلاق.


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