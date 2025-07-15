وفاة الممثل مدني نعمون المعروف بـ “عمي برهان” في سلسلة عاشور العاشر

انتقل اليوم الثلاثاء إلى رحمة الله الممثل القدير مدني نعمون، بعد صراع مع المرض.

وعرف الممثل نعمون باسم “عمي برهان” في سلسلة عاشور العاشر، كما يملك سجل ثري وإسهامات قيّمة في الساحة الفنية الجزائرية، خصوصًا في مجالي المسرح والتلفزيون.

والممثل مدني نعمون من مواليد 7 مارس 1944 بالقصبة بالجزائر العاصمة، كان متعطشا للمسرح منذ الصغر، وبدأ بممارسة هذا الفن في سن مبكرة، كما شارك في تقدريم برامج الأطفال في الاذاعة .

هذا وسيوراى الفقيد الثرى غدا بمقبرة قاريدي بالجزائر العاصمة.