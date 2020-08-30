وفاة المناضل الفلسطيني عمر سليمان يوسف القادري

توفى اليوم، المناضل في صفوف حركة فتح الفلسطينية عمر سليمان يوسف القادري المدعو ابومنير المولود.

المرحوم من مواليد عام 1945 بمدينة حيفا بفلسطين وافته المنية اليوم على أرض الجزائر التي أفنى عمره فيها اكثر من 40 عاما من النضال الوطني والعمل وشغل منصب مستشار إعلامي وثقافي بالسفارة الفلسطينية.

وانضم المرحوم الى صفوف حركة فتح في ريعان شبابه عام 1964 مع كثيرين من أبناء جيله حاملين هموم شعبنا في الوطن والمنافي وكان أحد كوادر منظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر واحد كوادر اقليم فتح بالجزائر وشغل منصب مستشار إعلامي وثقافي بالسفارة وكان المرحوم أحد رفاق درب الكفاح للاخوة الشهداء القادة ابو جهاد و صلاح خلف وممدوح صيدم رحمهم الله.

وعزت السفارة الفلسطينية في الجزائر، الفقيد حيث نشرت: رحل الاخ ابو منير تاركا وراءه ارثا عاليا أينما حل في الوطن وعلى الساحة الجزائرية مدافعا في الحقول كافة العسكري والثقافي والإعلامي والدبلوماسي.

وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم سعادة الاخ السفير أمين مقبول سفير دولة فلسطين لدى الجزائر أصالة عن نفسه ونيابة عن كادر السفارة والجالية باحر التعازي والمواساة لأسرة المرحوم ابنائه منير، اسعد ، سليمان والزوجة وبناته الكرام والى عموم آل القادري الكرام كافة في الوطن والشتات . سائلين المولى عز وجل ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء.