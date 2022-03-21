وفاة المناضل الكورسيكي إيفان كولونا في ظروف غامضة بمرسيليا في فرنسا

توفي اليوم المناضل من أجل استقلال كورسيكا إيفان كولونا داخل مستشفى في شمال مرسيليا بفرنسا متأثرا بجروح تعرض لها داخل السجن في ظروف غامضة قبل أيام.

وعقب إصابة المناضل إيفان كولونا إندلعت احتجاجات عارمة في كورسيكا أين إتهم استقلاليون كورسيكيون السلطات الفرنسية بتدبير الحادثة ضده.حيث أن المناضل تعرض إلى إعتداء داخل سجنه من طرف احد السجناء الامر ليت نقله إلى المستشفى للعلاج.

ومن المتوقع أن تشهد كورسيكا اشتداد الاحتجاجات والتوجه نحو التصعيد في كورسيكا بعد وفاة كولونا.

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