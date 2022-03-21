وفاة المناضل الكورسيكي إيفان كولونا في ظروف غامضة بمرسيليا في فرنسا
توفي اليوم المناضل من أجل استقلال كورسيكا إيفان كولونا داخل مستشفى في شمال مرسيليا بفرنسا متأثرا بجروح تعرض لها داخل السجن في ظروف غامضة قبل أيام.
وعقب إصابة المناضل إيفان كولونا إندلعت احتجاجات عارمة في كورسيكا أين إتهم استقلاليون كورسيكيون السلطات الفرنسية بتدبير الحادثة ضده.حيث أن المناضل تعرض إلى إعتداء داخل سجنه من طرف احد السجناء الامر ليت نقله إلى المستشفى للعلاج.
ومن المتوقع أن تشهد كورسيكا اشتداد الاحتجاجات والتوجه نحو التصعيد في كورسيكا بعد وفاة كولونا.
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لعمامرة يُعزي في وفاة المجاهد الرمز عثمان بلوزداد
قدّم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الخميس، تعازيه لعائلة المجاهد الراحل عثمان بلوزداد الذي وافته المنية امس الاربعاء.
وغرّد لعمامرة على تويتر قائلا:”أخلص التعازي لعائلة المغفور له المجاهد الرمز عثمان بلوزداد الذي برحيله تكون الجزائر فقدت أحد أبرز قامات الثورة التحريرية المجيدة ومفجريها.”
وأضاف :”نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلحقه بالصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. إنا لله وإنا لله راجعون.”
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رئيس الجمهورية يعزي في وفاة المجاهد عثمان بلوزداد
كما قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه اثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد عشية اليوم.
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وولد عثمان بلوزداد، الذي يعتبر أحد أعضاء مجموعة لـ 22 التاريخية.
والتي خططت لتفجير ثورة أول نوفمبر المجيدة، سنة 1929 بحي بلكور بالجزائر العاصمة.
وقد حضر المرحوم أول اجتماع في 27 أوت 1954، الذي انعقد بالمدنية سابقا.
وكان الاجتماع تحت رئاسة بن بولعيد وبحضور كل من محمد مرزوقي، رابح بيطاط وبوشعيب أحمد.
ويعتبر المجاهد بلوزداد مدبر الهجوم الذي استهدف (PETROLES MORY) سنة 1954، فألقي عليه القبض في 07 نوفمبر 1954، وأثناء المحاكمة، أعلن عثمان بلوزداد انتماءه لحزب جبهة التحرير الوطني.
قوجيل يقدم تعازيه اثر وفاة المجاهد عثمان بلوزداد
كما أرسل رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل،أمس الاربعاء، برقية تعزية ومواساة إلى عائلة الفقيد المجاهد عثمان بلوزداد ورفقائه في الأسرة الثورية.
وذلك عبر الصفحة الرسمية لمجلس الأمة على “فايسبوك”، وهذا هو نصها:
في مصاب جلل وبكثير من الحزن والحسرة والأسى، يغيٌِب المنون عنا اليوم آخر مجاهد من تلك المجموعة المباركة التي شكلت ذلك العقد الفريد الممثل في مجموعة الـ 22 التاريخية.
كما يعتبر أحد الرموز الأوائل لثورة نوفمبر الخالدة، المجاهد المناضل الكبير عثمان بلوزداد. سليل عائلة بلوزداد المجاهدة في سبيل حرية وسيادة وكرامة الجزائر.
وأحد العلامات البارزة في تاريخ الثورة المظفرة: رفيق شهدائها ومن الشاهدين على انتصاراتها.