وفاة الموسيقار عبد القادر شريقي

توفى اليوم بوهران، الفنان الموسيقار عبد القادر شريقي عن عمر يناهز 64 سنة.

عبد القادر شريقي، فنان وموسيقار وملحن كان يهوى الفن الوهراني الأصيل، لحن العديد من أغاني الراي، و أغاني الطابع الوهراني.

الفنان كان يحضر لمشروع جديد للتوزيع الموسيقي لأغانيه القديمة بشكل عصري وجديد، كما كان يؤدي أغاني عبد الهادي بالخياط ، وكان بصدد إعادتها بأسلوبه المنفرد

وعزت وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية في فايسبوك عائلة الفنان: على إثر هذه الفاجعة الأليمة، تتقدم وزيرة الثقافة مليكة بن دودة بخالص التعازي لعائلة الفقيد، وللعائلة الفنية الجزائرية، مثمنة مشوار الفقيد الفني الثري.