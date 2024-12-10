وفاة الناخب الوطني الأسبق محي الدين خالف

توفي اليوم الثلاثاء، المدرب الوطني الأسبق، محي الدين خالف، عن عمر يناهز الـ 80 سنة، حسبما كشفته مصادر مطلعة لـ “النهار”.

وارتبط اسم خالف، بشبيبة القبائل، بعدما قاد الفريق لتحقيق العديد الألقاب. إلى جانب تواجده في الطاقم المساعد للناخب الأسبق المرحوم رشيد مخلوفي في مونديال 82.

كما يعتبر خالف، أحد أبرز صانعي تاريخ كرة القدم الجزائرية. وهو الذي قاد “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 84، بكوت ديفوار، لاحتلال المركز الثالث.

من جهتها، تقدمت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية بتعازيها. في وفاة المدرب الوطني السابق، محي الدين خالف، وذلك، في منشور عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”.

