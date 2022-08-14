وفاة النجمة آن هيش بعد أسبوع من تعرضها لحادث مُروع

توفيت الممثلة الأميركية آن هيش، أمس السبت، بعد أسبوع من تعرضها لحادث سير مروع في لوس أنجلوس، عن عمر ناهز 53 عاما.

وقالت الناطقة باسم الفنانة هولي بيرد، لوكالة فرانس برس، إن الممثلة آن هيش، وبعدما تعطلت وظائفها الدماغية تماما، “أُعلنت وفاتها رسمياً على ما ينص قانون ولاية كاليفورنيا”.

مضيفة أن قلبها بقي يعمل بواسطة الأجهزة لتسهيل عملية التبرع بأعضائها.

كما قالت عائلة هيش في بيان مشترك “خسرنا اليوم ضوءا مشعا وروحا لطيفة وسعيدة وأما محبة وصديقة مخلصة”.

وقال إبن الفنانة هومر لافون في بيان منفصل: “خسرنا أنا وأخي أتلاس والدتنا”. مضيفاً “آمل في أن تكون تحررت من الألم الذي كانت تعانيه”.

ودخلت الفنانة في غيبوبة نتيجة تعرضها لإصابات بالغة في الدماغ. جراء حادث سير كبير تعرضت له في 5 من شهر أوت الجاري.

ووقع الحادث عندما اصطدمت سيارة الفنانة بمنزل من طابقين في حي مار فيستا. ما تسبب في “أضرار جسيمة واندلاع حريق هائل”.

وأدخلت هيش مركز غروسمان للحروق في مستشفى ويست هيلز شمالي لوس أنجلوس.

وأشار موقع “تي إم زي”، إلى أن تحاليل الدم التي أُجريت للممثلة بيّنت وجود مادتي الكوكايين والفنتانيل الذي يشكل مادة أفيونية صناعية تسبب الإدمان وتستخدم في بعض العلاجات.

وشاركت آن هيش في عدد كبير من أفلام تسعينات القرن الماضي من أبرزها “6 دايز، 7 نايتس” و”دوني براسكو”.

واشتهرت في دور أدته في مسلسل “أناذر وورد” وحازت بفضله جائزة “داي تايم إيمي” سنة 1991.