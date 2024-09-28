وفاة النجمة العالمية بطلة سلسلة “Harry Potter”

توفيت النجمة العالمية ماجي سميث، بطلة سلسلة Harry potter. عن عمر يناهز 89 عاما، حسبما أعلن عنه أفراد عائلتها.

وأعلن إبنا ماجي سميث توبي ستيفنز وكريس لاركين في بيان: “ببالغ الحزن نعلن وفاة دام ماجي سميث، التي توفيت بسلام في المستشفى في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 27 سبتمبر الجاري. كانت شخصية متميزة، وماتت وسط أصدقائها وعائلتها. تركت وراءها ولدين وخمسة أحفاد محبين، ومدمرين بفقدان والدتهم وجدتهم”.

وتابع إبنا سميث في البيان مؤكدين: “نود أن نستغل هذه الفرصة لنشكر طاقم العمل الرائع في مستشفى تشيلسي ووستمنستر على رعايتهم ولطفهم المستمر خلال أيامها الأخيرة. نشكركم على كل رسائلكم الطيبة ودعمكم ونطلب منكم إحترام خصوصيتنا في هذا الوقت.”

وتعد ماجي سميث نجمة من أساطير المسرح والسينما البريطانية. حيث فازت بجائزتي أوسكار خلال مسيرتها المهنية عن فيلم ” The Prime of Miss Jean Brodie ” في عام 1970 وCalifornia Suite في عام 1979. وقد ترشحت لأربع جوائز أخرى، وحصلت على ثماني جوائز بافتا.