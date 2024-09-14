وفاة النجمة المصرية ناهد رشدي

غيب الموت الفنانة المصرية، ناهد رشدي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 68 عاماً.

وأعلن عن الخبر، دينا سعد، إبنة الفنانة المصرية، قائلة: “لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.

كما كتب محمد سعد زوج الراحلة، عبر حسابه على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي.. اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس الأعلى يارب العالمين”.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة عصر اليوم السبت من مسجد الكواكبي بمنطقة العجوة بالقاهرة.

وولدت الفنانة ناهد رشدي في الخامس عشر من سبتمبر عام 1956، ورحلت قبل يوم واحد من عيد ميلادها.

وتخرجت الراحلة في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، لتبدأ مسيرة فنية استمرت قرابة الـ 40 عاما.

وتملك الفنانة في مسيرتها أكثر من 80 مسلسلا تلفزيونيا شاركت الراحلة في بطولتهم.

فيما يعتبر دورها الأشهر على الإطلاق، حينما شاركت في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” مع الراحل نور الشريف.