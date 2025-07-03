وفاة النجم البرتغالي ديوغو جوتا في حادث سير مأساوي

فجِع الوسط الرياضي العالمي صباح اليوم بوفاة اللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي. إثر حادث سير مأساوي وقع في شمال إسبانيا.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فقد لقي جوتا، البالغ من العمر 28 عامًا، مصرعه إلى جانب شقيقه. بعد انحراف سيارتهما واحتراقها بالكامل بالقرب من مقاطعة زامورا.

وتأتي هذه الفاجعة الأليمة بعد أيام فقط من احتفاله بزفافه، ما ضاعف من هول الصدمة لدى محبيه وزملائه في الملاعب.

ويعد جوتا من أبرز نجوم المنتخب البرتغالي ونادي ليفربول، حيث لمع اسمه بفضل مهاراته الفنية العالية وحسّه التهديفي المميز. تاركًا بصمة واضحة في الملاعب الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

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