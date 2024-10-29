وفاة النجم المصري الكبير حسن يوسف

توفي النجم المصري، الفنان القدير، حسن يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وأعلن عن الخبر، محمد يوسف، شقيق الفنان الراحل، وكتب عبر حسابه على “فيسبوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته”.

وحسن يوسف ممثل مصري، اتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها.

كما قدم عدة أعمال تليفزيونية ومسرحية أشهرها دوره في مسلسل ليالي الحلمية. ودوره في مسلسل إمام الدعاة عن قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأعلن الفنان، في جانفي 2024، اعتزال التمثيل، نتيجة وفاة إبنه غرقاً، العام الماضي.