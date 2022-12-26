وفاة النجم سلوم حداد.. نقابة الفنانين تحسم الجدل

فندت نقابة الفنانين السوريين، ما يتم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حول وفاة الفنان القدير سلوم حداد.

وأكدت النقابة، أن الفنان بصحة جيدة وكتبت على صفحته بفايسبوك: “الزميل الفنان القدير سلوم حداد بألف خير. وكل ما يقال حوله فهو إشاعة”.

وشددت النقابة، على عدم تداول أي خبر إذا لم يكن صادرا من نقابة الفنانين.

وتداولت مواقع إعلامية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأحد شائعة وفاة حداد، الأمر الذي أثار قلقا في صفوف محبيه.

وسلوم حداد فنان سوري من أصل أرمني، يبلغ من العمر 69 عاما، ويلقب بـ “فارس الدراما العربية”.

ويملك الفنان، العديد من الأعمال الخالدة والشهيرة، أبرزها مسلسل الزير سالم، ومسلسلي ولاد البلد، وعلى قيد الحب.

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