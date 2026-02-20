وفاة الوزير الأسبق للسياحة المجاهد الحاج عبد الوهاب بكلي

قدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، تعازيه في وفاة المجاهد الحاج عبد الوهاب بكلي، الوزير الأسبق للسياحة والصناعة التقليدية.

وجاء في رسالة التعزية: “بعميق الحزن وشديد التأثر ونفس خاشعة لقضاء الله وقدره تلقيت نبأ وفاة المجاهد الحاج عبد الوهاب بكلي. الوزير الأسبق للسياحة والصناعة التقليدية. الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أسلم روحه الطاهرة إلى بارئها. والتحق بإخوانه ممن سبقوه إلى دار الخلد من المجاهدين والشهداء الأخيار”.

وأضاف الوزير”وإثر هذه الفاجعة الأليمة والمصاب الجلل أتوجه أصالة عن نفسي وباسم الأسرة الثورية. وكافة إطارات ومنتسبي قطاع المجاهدين وذوي الحقوق. إلى عائلة المرحوم وأسرته الكريمة بخالص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بألطاف رحمته، ويشمله بالمغفرة والرضوان. وأن يتقبله قبولا حسنا ويسكنه جناته الرحبة. ويرزق أهله البررة وذويه الأكارم ورفاق دربه الأشاوس صبرا جميلا.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.