وفاة الوزير الأسبق محمود خذري متأثرا بفيروس كورونا

توفي اليوم الجمعة الوزير الأسبق محمود خذري متاثرا بفيروس كورونا بالمستشفى العسكري عين النعجة

للإشارة فإن محمود خذري من مواليد 1948 بغسيرة ولاية باتنة، حيث شغل وزير العلاقات مع البرلمان في حكومة عبد العزيز بلخادم. وانخرط كمناضل في حزب جبهة التحرير الوطني سنة 1968. وأنتخب كعضو في المجلس الشعبي الولائي باتنة سنة 1984 ثم لعهدة ثانية سنة 1990 عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني. ثم شغل منصب نائب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.

كما تولى منصب رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس الشعبي الوطني. وأعيد انتخابه عن نفس الدائرة لعهدة ثالثة في التشريعيات بالمجلس الشعبي الوطني. ليتولى منصب وزير العلاقات مع البرلمان سنة ثم وزيرا للصناعة.