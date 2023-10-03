وفاة امرأة بقسم الانعاش في مستشفى البويرة.. سونلغاز توضح

قال الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة إن الخلل التقني الذي وقع على مستوى جناح مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، كان في التركيبة الداخلية للكهرباء”.

كما أوضح هدنة، أن “مصالح سونلغاز لم تسجل أي انقطاع على مستوى الشبكة الخارجية”. و”أن أعوان سونلغاز تنقلوا إلى عين المكان وقدموا المساعدات التقنية لمصالح المستشفى لاسترجاع الطاقة الكهربائية”.

تصريح خليل هدنة

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في مستشفى محمد بوضياف بالبويرة، خلال ساعات متأخرة من ليلة الأحد الماضي، في وفاة امرأة بقسم الإنعاش. حسب ما كشف عنه مدير الصحة للولاية كمال شفاي في تصريح للنهار.

كما أوضح مدير الصحة، أن انقطاع التيار راجع إلى شرارة كهربائية في أحد الخزانات. مشيرا إلى أن التدخل السريع جنب المستشفى خسائر كبيرة سواء بشرية أو مادية. في حين، تم اتخاذ كل الإجراءات لتحويل المرضى ووضعهم في مأمن.

وأضاف كمال شفاي، أن المصالح المعنية، قامت بإصلاح العطب في ظرف وجيز. وأنه تم فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الواقعة.

كما كشف مدير الصحة أن “السلطات الولائية المدنية والعسكرية وعلى رأسها الوالي عبد الكريم لعموري”. ونواب البرلمان تنقلوا فور وقوع الحادث لمتابعة الوضع عن كثب إلى غاية عودة الأمور إلى طبيعتها”.

الحرائق تتلف 18.5 كلم من الخطوط الكهربائية وحرمان الآلاف من الزبائن

وتسببت حرائق الغابات التي نشبت جويلية الماضي، على مستوى كل من مناطق زبربر، معلة، الأخضرية و جباحية. في إتلاف أكثر من 18 كلم من الخطوط الكهربائية الهوائية بين منخفضة ومتوسطة التوتر.

وكإجراءات وقائية وأمنية، إضطرت مديرية التوزيع البويرة لقطع التيار الكهربائي والغاز على 15 ألف منزل على مستوى سبع بلديات. من بينهم 3000 منزل تسببت الحرائق في إتلاف الشبكة الكهربائية الممونة لهم.